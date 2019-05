Elezioni Amministrative 2019 San Pietro al Tanagro. Quaranta presenta la lista “Avanti Sempre Insieme”

Si è svolta ieri sera, presso la Sala Conferenze del Comune di San Pietro al Tanagro, la presentazione ai cittadini dei candidati e del programma della lista “Avanti Sempre Insieme – La Continuità di un Impegno”, in corsa per le Elezioni Amministrative del prossimo 26 maggio.

Il sindaco uscente Domenico Quaranta ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a candidarsi per la terza volta consecutiva e forte dell’appoggio dei suoi compagni e del suo paese vuole continuare il lavoro svolto in questi dieci anni di amministrazione.

“E’ la terza campagna elettorale che mi vede impegnato come sindaco, preceduta dal mio impegno civico che iniziò nel 1995 – dichiara Quaranta – Mai come questa volta ho avvertito l’esigenza di fare una riflessione per spiegare il vero significato di una competizione elettorale e per dare una nitida scelta a chi come elettore dovrà decidere. Il leitmotiv è fondato su quattro concetti: chi, come, cosa e perché. Il chi sono loro ed io, rappresenta tutti voi perché il Consiglio comunale rappresenta la collettività. Loro sono dei candidati degni di rappresentare questa comunità, si impegnano quotidianamente e si relazionano con tutti i cittadini. Siamo pronti ad ascoltare. Non sempre riusciamo a risolvere i problemi ma l’impegno è quello quotidiano fatto di lavoro e sacrificio. Mi sono candidato perché c’è un desiderio che è quello di mettere a servizio il proprio tempo in favore degli altri”.

L’amore per il proprio paese e la voglia di fare qualcosa per il bene dell’intera comunità hanno caratterizzato gli interventi degli altri sette candidati della lista n.2 che sono: Giuseppe Auleta, Antonio Boffa, Andres Miguel Crisci, Angelo Di Benedetto, Roberta Rita Franco, Antonio Pagliarulo e Michele Zambrotti.

“Mi onoro di avere con me persone come loro – conclude – orgoglioso dei candidati sono io e orgoglioso deve essere l’insieme degli elettori di San Pietro al Tanagro. Qui c’è passione, disinteresse e amore. Non c’è rancore, odio, interesse e non c’è l’improvvisazione. Non c’è il candidato di servizio e non ci sono strumentalizzazioni. Sono facce autentiche che garantiranno a questo paese un futuro degno”.

– Annamaria Lotierzo –