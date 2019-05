Elezioni Amministrative 2019 Rofrano. Nicola Cammarano si riconferma sindaco

Si sono concluse le Elezioni Amministrative a Rofrano e a rivestire la carica di primo cittadino sarà nuovamente Nicola Cammarano.

Il Sindaco uscente infatti ha battuto con 580 voti il suo avversario politico Pasquale Cetrola che si è fermato a 360 voti. Tre in tutto le sezioni scrutinate per un totale di 970 voti espressi, con un andamento che ha visto sempre in vantaggio Cammarano.

Una vittoria dunque che conferma la politica adottata nei cinque anni precedenti da Cammarano al quale i cittadini di Rofrano hanno nuovamente dato la loro fiducia politica.

Tra i più votati della lista vincente “CambiAmo Rofrano” risultano essere Alberto Aliprandi con 62 preferenze, Piera Caputo con 66, Francesco Lettieri con 73 e Mario Iorio con 138 voti a suo favore, che a conti fatti risulta il più votato tra le due liste in corsa in questa tornata elettorale.

– Maria Emilia Cobucci –

