Elezioni Amministrative 2019 a Casalbuono. Carmine Adinolfi è il nuovo sindaco

Carmine Adinolfi, a capo della lista “Uniti per Casalbuono” è il nuovo sindaco di Casalbuono.

Adinolfi, eletto con 596 voti, ha avuto la meglio sul candidato sindaco Francesco Romano della lista “Civica Per Casalbuono” che ha totalizzato 163 preferenze.

Il neo sindaco, ingegnere 64enne e docente, ex consigliere di minoranza, guiderà il piccolo borgo valdianese per il prossimo quinquennio. Incetta di voti per il sindaco uscente Attilio Romano che, dopo tre mandati consecutivi, ha riproposto la sua candidatura come consigliere nella lista di Adinolfi totalizzando 129 preferenze e risultando primo eletto.

Una vittoria che non ha lasciato spazio a dubbi fin dai primi risultati scrutinati e che ha visto, da parte della lista “Uniti per Casalbuono”, la conquista della maggioranza dell’elettorato di Casalbuono.

Siederà tra i banchi dell’opposizione, invece, il gruppo “Civica per Casalbuono” capeggiato dall’avvocato Francesco Romano.

Voti significativi anche per Rosamaria Ferraro (72) e Ester Bianculli (63): le uniche due donne della lista di Adinolfi sono risultate tra le più votate dopo l’ormai ex sindaco Attilio Romano.

Seguono Giovanni Menta, Giuseppe Loguercio, Giuseppe Ponzo e Antonio Curcio.

