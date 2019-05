La New Kodokan conquista il Torneo Internazionale di Judo Città Vallo di Diano

Si è conclusa la 32^ edizione del Torneo Internazionale di Judo Città Vallo di Diano, che si è tenuto a San Pietro al Tanagro presso la Palestra Kodokan, a cui hanno preso parte 500 atleti in rappresentanza di 69 club e rappresentative anche da Polonia, Georgia, Marocco, Romania, Austria.

Eccezionale la prestazione dei judoca valdianesi che fanno incetta di medaglie. Presenti fra i team la Star Club di Scampia del maestro Maddaloni, la Nippon Club Napoli del maestro Parlati, alcuni dei club più prestigiosi nel panorama judoistico nazionale.

Testimonial del sabato è stato Domenico Di Guida, mentre ieri i fratelli Esposito, Giovanni e Antonio, entrambi Campioni del Mondo e tutti e tre in lizza per la qualificazione olimpica.

Eccellente la prestazione di Alessia Amendola nella classe Esordienti B che, vincendo la categoria dei 57 kg, con 4 vittorie per Ippon riceve anche il premio di Miglior Atleta Femminile della gara.

Nella classifica di società vittoria del New Kodokan Lucania che precede in ordine, nei primi 10 posti, Olimpica B., Judo Piano Lago, Judo Team Iacovazzi, New crazy fitness, Nippon Club Napoli, Sakay Battipaglia, Star Club Napoli, Kdk Palazzo San Gervasio, Rapp. Polonia.

Soddisfazione è stata espressa dal Maestro Pietro Amendola, padrone di casa, che ancora una volta ha ospitato campioni internazionali e con i suoi allievi ha conquistato brillanti successi nel Torneo.

– Chiara Di Miele –