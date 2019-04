Elezioni Amministrative 2019. La giovane Piera Aromando sfida il sindaco Domenico Quaranta

Sono due le liste che si sfideranno a San Pietro al Tanagro per le Elezioni Amministrative che si terranno il 26 maggio.

A scendere in campo con la lista “San Pietro in movimento” è Piera Aromando, che si era già presentata alle Amministrative del 2014 nella lista del sindaco uscente Quaranta. Eletta consigliere con ben 119 preferenze, nel novembre 2015, a causa di varie incomprensioni, si stacca dalla maggioranza e si proclama consigliere indipendente.

Non teme la sua avversaria il sindaco uscente Domenico Quaranta che si candida con la lista “La continuità di un impegno – Avanti sempre Insieme“. Quaranta è stato già eletto per due volte consecutive alla carica di sindaco e dato che il Comune di San Pietro al Tanagro non supera i 2000 abitanti può candidarsi per la terza volta. Ha ricoperto in precedenza anche la carica di vicesindaco nell’Amministrazione Zambrotti.

I nomi dei candidati alla carica di consiglieri per la lista “San Pietro in movimento” sono Luciana Cardiello, Rossella Cardiello, Giuseppe Coiro, Giovanni Graziano, Mary Francesca Incutto, Rosario La Via, Domenico Lavista, Maria Quaranta e Antonio Ricotta.

Per la lista “La continuità di un impegno – Avanti sempre Insieme” Giuseppe Auleta, Antonio Boffa, Andres Miguel Crisci, Angelo Di Benedetto, Roberta Rita Franco, Antonio Pagliarulo e Michele Zambrotti.

– Annamaria Lotierzo –

