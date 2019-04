Elezioni Amministrative 2019 Caggiano. Modesto Lamattina e Angelo Lorusso in corsa per il Municipio

Per le Elezioni Amministrative che si terranno il 26 maggio, i cittadini di Caggiano saranno chiamati a rinnovare il Consiglio comunale scegliendo tra due liste pronte alla contesa in vista dell’imminente appuntamento elettorale.

Scende in campo la lista “Caggiano in Comune” capeggiata dal dottore commercialista Modesto Lamattina, 50enne da sempre appassionato di politica, vicesindaco uscente e precedentemente assessore. Insieme a Lamattina sono candidati il sindaco uscente Giovanni Caggiano, Antonio Adesso, Carmine Carucci, Giuseppe Grippo, Angela Maria Isoldi, Giuseppe Isoldi, Cristiano Lamattina, Giuseppe Lamattina, Pasquale Lamattina e Giuseppina Maraia.

L’opposizione, con la lista “CambiaMenti-Uniti per Caggiano”, ha come candidato a sindaco Angelo Lorusso, 28enne laureando in Ingegneria edile-Architettura, che nel 2015 era stato eletto come rappresentante degli studenti al Senato Accademico dell’Università degli Studi di Salerno e nel 2017 ha effettuato un percorso formativo presso la Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta. Il giovane Lorusso porta con sé Mario Cafaro, Davide Caggiano, Vittorio Grippo, Ciro Lorusso, Simone Lupo, Federico Pucciarelli e Carmela Isoldi.

Per queste Elezioni Amministrative entrambe le liste hanno schierato giovani con una forte passione per la politica, che faranno conoscere i programmi amministrativi durante i comizi.

– Rosanna Raimondo –