Il 30 maggio a Tardiano di Montesano la posa della prima pietra della nuova chiesa di San Gerardo Maiella
Cerimonia per la messa in posa della prima pietra della chiesa “San Gerardo Maiella” a Tardiano di Montesano.
Il 30 maggio, infatti, alla presenza di autorità civili e militari sarà posta la prima pietra dopo l’abbattimento dello scorso mese per permetterne la costruzione di uno nuovo grazie ai fondi dell’8xMille.
La cerimonia, dalle ore 11, vedrà la presenza del Vescovo S.E. Antonio De Luca, oltre che del parroco don Mimì Tropiano.