Elezioni a Capaccio. Cirielli: “Presunti tentativi di voto di scambio. Chiesto l’intervento a Salvini”

“Chiederò al ministro dell’Interno Matteo Salvini di vigilare su rischi e presunti tentativi di voto di scambio a Capaccio, in provincia di Salerno, in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio”. Lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia, annunciando un’interrogazione parlamentare sul caso.

“Arrivano segnalazioni su presunte promesse di posti di lavoro e assunzioni stagionali al Consorzio di Bonifica di Paestum in cambio di pacchetti di voto. L’ente è controllato e commissariato dalla Regione Campania – continua – Uno dei candidati sindaco è stato fino a pochi giorni fa il delegato del Presidente Vincenzo De Luca all’Agricoltura. È dunque compito del ministro Salvini predisporre tutti i controlli per garantire una competizione regolare e senza condizionamenti a Capaccio e chiedere alle Forze dell’Ordine di fugare ogni dubbio su questo rischio inaccettabile. Inoltre appare sospetto che in concomitanza con le elezioni comunali la Regione ha sentito dopo tre anni la necessità di indire anche le elezioni al consorzio”.

Allarmato dai sospetti e dalle segnalazioni, il deputato conclude sottolineando come “i coinvolti sono sempre i protagonisti ‘delle fritture di pesce’ appare necessario un intervento preventivo anche solo per allontanare sospetti di un voto inquinato da parte del Ministero dell’interno che è l’organo deputato a garantire la trasparenza delle elezioni”.

– Annamaria Lotierzo –