Educazione sessuale e affettiva a rischio fino alle Scuole Medie. Le riflessioni della dottoressa Claudia Colombo
Le riflessioni della piscoterapeuta Claudia Colombo sull’emendamento della Lega, approvato in Commissione Cultura alla Camera, che introduce una stretta sull’educazione alla sessualità e all’affettività nelle scuole. Il testo prevede che sia introdotta solo alle Superiori previo consenso dei genitori che dovranno conoscere temi e materiale didattico. Alle scuole Primarie e Medie è previsto il divieto di parlare di tematiche sessuali in aula da parte di esperti esterni.
Lavoro da anni con ragazzi delle scuole medie. E so, non per teoria, ma per esperienza viva, che quella è la fascia più fragile, più confusa e più bisognosa di educazione emotiva, corporea e affettiva.
È l’età in cui il corpo cambia, gli ormoni esplodono, e la mente inizia a costruire l’identità. È l’età in cui nasce la vergogna, lo sfottò, il bullismo sul corpo. È l’età in cui qualcuno si sviluppa prima, qualcuno dopo, e questo basta a creare un divario doloroso, che spesso si trasforma in insicurezza e auto-svalutazione.
Per questo, l’educazione affettiva non è un “di più”. È necessaria. Non si tratta di ideologia, ma di prevenzione, consapevolezza e rispetto.
A 11, 12, 13 anni non servono lezioni teoriche: servono adulti preparati che sappiano creare spazi di parola, ascolto e confronto. Luoghi dove parlare del corpo che cambia, del consenso, delle emozioni, dell’amore e del rispetto reciproco.
Senza questi spazi, i ragazzi restano soli. Soli davanti ai social, ai video, ai commenti crudeli, ai modelli distorti che diventano la loro unica guida. E quel vuoto lo riempiono la paura, la vergogna e, troppo spesso, la violenza.
Come psicoterapeuta, come madre e come essere umano, credo che parlare di emozioni, affettività e corpo sia un atto educativo e culturale altissimo. È ciò che costruisce adulti consapevoli, empatici e liberi.
E se un giorno tutto questo dovesse essere limitato proprio da chi dovrebbe tutelare, proteggere e promuovere la crescita sana delle nuove generazioni, sarebbe una perdita profonda, per tutti.
Perché l’educazione affettiva è il primo passo verso la pace interiore e la convivenza umana.
– Claudia Colombo –