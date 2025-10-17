E’ un giorno importante per Salerno dove si è tenuta la cerimonia di posa della prima pietra nel cantiere per la realizzazione del PalaSalerno.

“Un’opera strategica per lo sport, il divertimento e il tempo libero. Un impianto moderno e funzionale anche per l’organizzazione di grandi eventi di musica e spettacolo” lo definisce il sindaco Vincenzo Napoli.

Alla presentazione del progetto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La nuova struttura nasce in un cantiere che ha dato diverse problematiche in corso d’opera, ma fortunatamente superate. L’investimento è pari a 38 milioni di euro con il sostegno della Regione Campania: un intervento di riqualificazione urbana su una superficie di circa 42.000 metri quadrati nel quartiere di San Leonardo. Avrà una capienza massima di circa 5.500 spettatori per gli eventi sportivi e di 5.660 per i concerti.

Salerno avrà un impianto che sarà parte integrante con il nuovo Arechi, il Campo Volpe, il Porto e il Boulevard Arechi.

“Sarà un’area ben collegata con gli assi autostradali e la metropolitana che sarà prolungata fino all’aeroporto” assicura il sindaco.