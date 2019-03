Economia&Finanza. Pagamenti con carte di credito: quale POS scegliere? – a cura della Banca Monte Pruno

Il POS (Point of Sale – Punto di vendita) è un dispositivo elettronico che permette a qualsiasi esercizio commerciale (esercente) di accettare pagamenti con carte di credito, debito e prepagate (sono incluse anche le recenti carte elettroniche erogate dallo Stato per il reddito di cittadinanza). Per attivare il servizio è necessario avere un conto corrente.

I circuiti accettati di default sono: Pagobancomat, Visa, Mastercard. Attivabili opzionalmente anche i circuiti internazionali Diners e American Express.

Esistono numerose tipologie di terminali POS installabili:

in base al tipo di collegamento: su linea analogica , ADSL , WiFi , mobile (include una scheda SIM) , Bluetooh (richiede un dispositivo tablet/smartphone già connesso ad internet);

in base alle funzioni disponibili: fisso (desktop), senza filo (cordless), con tastierino numerico aggiuntivo (PinPad), con scambio importo (l'importo digitato sulla cassa appare automaticamente sul display del terminale), Mo.To., e-commerce, colonnina POS (riservato ai distributori di benzina).

Tutti i terminali installati sono abilitati alla tecnologia CLESS che agevola la conclusione di piccole transazioni semplicemente sfiorando il terminale con la carta di pagamento e senza la necessità di inserire (e ricordare) alcun PIN autorizzativo.

Pre-autorizzazione (riservato ad autonoleggi e alberghi)

Per gli esercenti che svolgono attività di autonoleggio o per tutti gli alberghi/hotel è attivabile il servizio aggiuntivo di pre-autorizzazione sulle carte, una funzione che permette di prenotare/bloccare un determinato importo dalla disponibilità della carta: è una sorta di “cauzione”. Esempio: al check-in presso un hotel l’esercente può richiedere il versamento di una cauzione usando questo blocco sulla carta di credito del cliente. Al check-out il gestore potrà addebitare effettivamente l’importo pattuito oppure sbloccare la cauzione e gestire il pagamento con diversa modalità (per esempio in contante).

Il servizio Mo.To.

Per tutti gli esercenti che hanno l’esigenza di effettuare addebiti sulle carte di credito a seguito di ordini telefonici o via email (per esempio le agenzie viaggi) è attivabile il servizio Mo.To.(Mail Order, Telephone Order). Tramite un pannello web, l’esercente procederà all’addebito degli importi pattuiti nell’ordine di acquisto direttamente sulla carta del cliente. In questo caso saranno necessari il nome titolare carta, il numero della carta, la data di scadenza ed il codice di sicurezza (CVV/CVC) visibile sul retro di ogni carta di credito.

Servizio di e-commerce

Per tutti gli esercenti che desiderano vendere prodotti/servizi attraverso un sito di e-commerce è disponibile un terminale “virtuale” che si interfaccia alla piattaforma e-commerce del cliente. A breve sarà disponibile l’innovativo servizio denominato X-Pay che permetterà agli esercenti di attivarsi in pochi click attraverso una comoda interfaccia on-line ed accettare, oltre ai pagamenti semplici, anche quelli ricorrenti/on-click e P@Y Mail (link personalizzato di pagamento inviato via email).

– Vincenzo Palmieri – Ufficio Sistemi Pagamento Banca Monte Pruno –