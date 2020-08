Economia&Finanza. Inbank Notify si rinnova e cambia aspetto – a cura della Banca Monte Pruno

Viviamo in un’epoca in cui gli strumenti tecnologici sono e saranno sempre più centrali nelle nostre interazioni, in cui il “digitale” diventa il futuro di una banca consulente. In tale contesto si colloca il progetto di restyling dell’area Banca Digitale, da cui parte il lancio della nuova versione completamente ridisegnata dell’app Inbank Notify.

L’app Inbank Notify permette di tenere sotto controllo le principali operazioni bancarie, nonché la gestione delle autorizzazioni attraverso la ricezione di notifiche all’interno di un’unica applicazione; può essere scaricata da Play Store e App Store e consente di ricevere gratis ed in modo sicuro, sullo smartphone e sui dispositivi mobili, le notifiche ed i codici OTP (one time password o password temporanea) della Banca. Il servizio di invio degli SMS, al contrario delle notifiche via app, è a pagamento.

Per tutti i clienti che già utilizzano l’app a breve sarà disponibile l’aggiornamento (non è necessario scaricare l’app ex novo) e con esso la nuova veste grafica, insieme ad una serie di migliorie mirate alla sicurezza, alla semplificazione e all’immediatezza nell’utilizzo. Per quanti invece non la stessero ancora utilizzando, è opportuno ricordare che, eseguita l’installazione dell’app, è necessario procedere con la registrazione dell’utenza, inserendo il numero di cellulare censito sul rapporto di banca virtuale della Banca. Si riceverà, a quel punto, un messaggio SMS contenente un codice di attivazione, da riportare nell’apposita schermata dell’app Inbank Notify.

Nel dettaglio i servizi Inbank disponibili sull’app:

blocco/sblocco utenza Inbank;

blocco/sblocco pagamenti Inbank (bonifici SEPA, estero, stipendi);

blocco notifiche via app per poter ricevere nuovamente gli avvisi via SMS;

ricezione avvisi/otp per le disposizioni Inbank;

ricezione avvisi per gli accessi a Inbank.

Inoltre, attivando la stessa app è possibile usufruire anche dei servizi per le carte di debito:

ricezione alert relativi a prelievi ATM e pagamenti nei negozi effettuati con la carta di debito;

blocco/sblocco operatività estero della carta di debito.

La nuova versione di Inbank Notify racchiuderà importanti novità: caratteri ingranditi per migliorare la leggibilità, maggiore evidenza alle funzioni più importanti, schermate semplificate che consentono di trovare più facilmente ciò che serve. Una visione più immediata e semplice su tutto quello che occorre, per avere maggiore controllo riguardo alla sicurezza ed alla gestione delle disposizioni.

Infine, alcune piccole anticipazioni dell’imminente rilascio: il codice di conferma (otp dispositivo) sarà subito visibile nella schermata iniziale dell’app, insieme alle principali informazioni riguardanti la disposizione. Inoltre, per chi predilige un inserimento veloce senza aprire troppe finestre, il codice di conferma sarà visibile già nell’anteprima delle notifiche push di Inbank Notify.

– Stefania Morena – Responsabile Ufficio Banca Digitale e Progetti Innovativi