Truffa una donna fingendosi carabiniere, ma viene scoperto dai veri carabinieri e assicurato alla giustizia.

È quanto accaduto ieri ad Eboli, dove un’anziana è stata avvicinata da un giovane del napoletano che le avrebbe raccontato del classico incidente ad un parente presentandosi come un carabiniere. La donna, presa dall’agitazione, non avrebbe badato a nulla consegnandogli oro e soldi. Il malfattore si è poi dileguato.

La vittima ha poi chiamato un parente che, in breve, ha capito cosa era accaduto e ha prontamente allertato il 112.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, al comando del Capitano Serafino Palumbo, che hanno intercettato e fermato il giovane.

Per lui, dopo le formalità di rito, è scattato l’arresto in flagranza di reato.