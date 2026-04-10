La qualità e i valori del marchio Rossotono finalmente anche nel Vallo di Diano, grazie alla presenza del supermercato di via Cotrazzo a Polla e alla lungimiranza della famiglia Sabbatella, che ha scelto di puntare su un’insegna che mette al centro il cliente.

Apulia Distribuzione S.r.l., azienda pugliese operante dal 2001 nella Grande Distribuzione Organizzata, nel 2017 ha dato vita ad un brand che valorizza la filiera italiana e offre qualità a prezzi accessibili. L’idea alla base di Rossotono è semplice ma rivoluzionaria: controllo diretto della filiera, qualità certificata del Made in Italy, prezzi competitivi senza compromessi, relazione trasparente con il cliente. Nei primi anni di vita Rossotono ha sviluppato oltre 1.000 referenze di prodotti, costruendo una filiera corta e controllata, testando e perfezionando il modello qualità-prezzo e guadagnando la fiducia dei clienti. Nel 2024 si è trasformato in una vera e propria insegna di supermercati indipendenti iniziando ad aprire diversi punti vendita.

“Non serve pagare di più per avere qualità. Serve scegliere meglio“. E’ questa la filosofia che anima Rossotono e che ha portato ad una gestione diretta della filiera, all’eliminazione di intermediari inutili, all’ottimizzazione dei costi logistici e all’investimento sul prodotto e non sul marketing.

Ma perché i prezzi sono sempre bassi? Questa è la domanda che tutti si fanno e la risposta consiste in una strategia intelligente basata su cinque fattori: controllo totale della filiera, perchè Rossotono non è solo un venditore, ma parte attiva della filiera, selezione diretta dei produttori, contratti a lungo termine con allevatori e agricoltori, nessun intermediario tra produttore e consumatore, trasporto interno gestito da Apulia Distribuzione. Con l’eliminazione di 3-4 passaggi intermedi, che normalmente aumentano il prezzo del 20-30%, e la produzione locale e di prossimità (la maggior parte dei prodotti proviene da Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), i costi di trasporto risultano ridotti, la freschezza è superiore e si supporta l’economia locale.

Rossotono, inoltre, adotta una strategia EDLP (Every Day Low Price): prezzi competitivi tutti i giorni, poche promozioni, ma costi bassi costanti, risparmio reale e non illusorio. Il cliente non deve aspettare il volantino per risparmiare, ma trova il prezzo giusto ogni giorno.

Il supermercato Rossotono di Polla incarna alla perfezione tutti i valori del marchio che rappresenta e vi aspetta in via Cotrazzo a Polla insieme a qualità, risparmio e un assortimento completo di prodotti selezionati.

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