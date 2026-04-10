Solidarietà al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana dove oggi e domani sarà presente l’associazione di volontariato “La Tua Voce Onlus” per diffondere il progetto “La casetta del sorriso”.

L’iniziativa prevede la ristrutturazione di un appartamento di cui potranno fruire gratuitamente tutte le famiglie costrette a soggiornare a Napoli durante i ricoveri per cure e trapianti dei loro figli.

Proprio in quest’ambito Zia Trilly e Pinocchio Zoticone sono tornati al Centro Commerciale Diano per raccontare i progressi del loro progetto “La Casetta del Sorriso”. I lavori di ristrutturazione dell’immobile che la Santa Curia di Napoli ha donato all’associazione “La Tua Voce ODV” sono iniziati e scon molta probabilità termineranno entro fine anno. Una volta terminato, l’appartamento potrà essere utilizzato dalle famiglie di tutto il Sud Italia e delle Isole che dovranno rimanere in città per le cure dei loro bimbi.

Flora Sasso e Roberto Pisacane, rispettivamente Presidente e Socio Fondatore dell’Associazione, sono sempre in prima linea per sostenere i più deboli e donare un sorriso dove c’è più bisogno. Il loro sodalizio con il Vallo di Diano è iniziato da poco, ma è stato subito un successo. I cittadini dei paesi che frequentano abitualmente il “Diano” si sono dimostrati fin dalla prima volta attenti e sensibili ai temi raccontati dai clown dottori. Ma sono soprattutto i bambini quelli che rimangono conquistati dalle movenze buffe e dai palloncini rossi che oggi e domani invaderanno il “Diano”. L’associazione “La Tua Voce ODV” ha per loro sempre pronto un sorriso e una favola da raccontare; lo fanno da anni anche nelle scuole della Campania e lo hanno fatto, come sempre, anche la scorsa Pasqua quando sono andati a salutare i piccoli pazienti del Monaldi a cui hanno regalato baci, abbracci e uova di cioccolato.

Al Centro Diano i volontari dell’associazione, vestiti da clown dottori, incontreranno i bambini e li coinvolgeranno attraverso giochi e sorrisi. L’invito alle famiglie valdianesi è quello di partecipare numerose all’iniziativa di solidarietà di questo weekend.

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