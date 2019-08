Eboli: tentano di fuggire ad un controllo della Polizia. Denunciati 2 giovani per possesso di hashish

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, in via Picentino del comune di Eboli hanno fermato e controllato un motociclo condotto dal 17enne pregiudicato D.C.G. ed a bordo del quale vi era, come passeggero, il pregiudicato di 19 anni M.O.

I due giovani, resisi conto di essere osservati da una pattuglia in abiti civili della Polizia, si sono dati a precipitosa fuga nelle stradine vicine, non prima di essersi disfatti di un panetto di hashish di grosse dimensioni.

Le operazioni di perquisizione effettuate sui due hanno consentito di ritrovare altra sostanza stupefacente di tipo hashish che, aggiunta a quella gettata a terra durante la fuga, è risultata avere un peso complessivo di circa 100 grammi.

I due ragazzi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria perché resisi responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente, in concorso tra loro. Il 19enne M.O. è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

– Paola Federico –