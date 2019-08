Polla: l’Amministrazione incontra i calciatori del Taranto in ritiro allo Stadio “Antonio Medici”

È avvenuto ieri pomeriggio, presso lo Stadio “Antonio Medici” di Polla, il saluto da parte del sindaco Rocco Giuliano e dell’assessore con delega allo Sport Federica Mignoli alla squadra di calcio del Taranto.

Il Taranto FC, che milita nella Serie D, è in ritiro pre-campionato presso l’impianto sportivo pollese e qui disputerà alcune amichevoli. I rossoblu, agli ordini del mister Nicola Ragno, resteranno nel Vallo di Diano fino al 13 agosto per poi rientrare in sede.

“Per noi è un onore ospitare questa squadra – dichiara Giuliano – Polla ha una tradizione calcistica molto antica. Ci auguriamo che questi incontri possano avvicinare i giovani allo sport. Lo sport è vita e aggregazione. Speriamo che questi giorni a Polla siano soddisfacenti. È anche questo un modo per valorizzare e promuovere il territorio. Siamo territori del Sud e qui c’è tanta ricchezza, si sono conservati i valori di una volta come l’amicizia”.

“Abbiamo scelto Polla soprattutto per un fatto di ospitalità. Qui c’è un’ottima struttura sportiva, con un campo curato e c’è una grande disponibilità dell’Amministrazione comunale – dichiara il direttore generale del Taranto Gino Montella – Siamo venuti anche per un fatto scaramantico perché il nostro mister è venuto per due anni consecutivi qui e ha vinto altrettanti campionati. Siamo gente del Sud ed è giusto che ci diamo una mano tra di noi”.

“Abbiamo dato il benvenuto al Taranto Calcio ed è bello confrontarsi con delle realtà calcistiche di un certo spessore – dichiara l’assessore Mignoli – In questi giorni di allenamento saranno coinvolti anche i piccoli sportivi di Polla che potranno anche comprendere che lo sport è senso di unione, amicizia e sacrifici per portare risultati significativi. Siamo soddisfatti inoltre che società importanti come questa abbiano scelto il nostro impianto che nel tempo ha visto allenarsi grandi club ed ha portato fortuna a tante squadre”.

Prima di incontrare i calciatori, l’Amministrazione e i dirigenti presenti si sono scambiati dei doni in ricordo di questa esperienza.

Il 4 agosto alle ore 17.30 si disputerà la partita tra Taranto e il Francavilla in Sinni, l’8 agosto sempre alle 17.30 ci sarà la partita contro la rappresentativa dell’Associazione Italiana Calciatori e il 12 agosto ci sarà la partita finale contro il Rotonda. In occasione dell’ultima partita è in programma anche una festa di arrivederci.

– Annamaria Lotierzo –