La Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha arrestato un 41enne per rapina aggravata ai danni di un’anziana.

Secondo la ricostruzione, la vittima contattata telefonicamente da un sedicente parente il quale, con il pretesto del furto dell’auto di un congiunto, le chiedeva denaro e beni di valore, informandola che una persona sarebbe passata presso la sua abitazione per ritirarli.

L’indagato qualificatosi falsamente come appartenente alle Forze dell’Ordine dopo aver appreso dell’esistenza di una cassaforte si è impossessato delle chiavi tentando di aprirla. L’arrivo dei familiari della vittima e le loro grida avrebbero indotto l’uomo a darsi alla fuga, venendo tuttavia rintracciato e bloccato da alcuni presenti tra cui un appartenente alla Polizia libero dal servizio che si trovava in zona.

La successiva perquisizione personale ha consentito di ritrovare le chiavi della cassaforte della vittima.