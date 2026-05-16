Momenti di forte tensione questa mattina all’interno di un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) in località Monti di Eboli.

Dopo un diverbio nato per un controllo di routine della propria stanza un 38enne pakistano ha minacciato alcuni operatori della struttura impugnando un taglierino.

Quattro persone sono state costrette a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Si tratta di tre cittadini stranieri ospiti del centro e di un’operatrice italiana.

​Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale supportati dai Carabinieri. I caschi bianchi hanno provveduto a disarmare l’uomo e a sequestrare il taglierino. ​L’immigrato è stato denunciato e immediatamente trasferito in un’altra struttura d’accoglienza.

Le ipotesi di reato contestate a suo carico sono minaccia a mano armata, lesioni personali, porto e uso improprio di armi da taglio. ​La situazione all’interno del centro è tornata alla normalità.