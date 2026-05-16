Si festeggia un altro compleanno centenario nel Vallo di Diano. Questa volta a tagliare il brillante traguardo del secolo di vita è la signora Felicia Mele di Sala Consilina.

L’arzilla e dolce nonnina ha spento la candelina con il numero 100 circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e di una gioiosa famiglia.

Per l’occasione è stata raggiunta dal sindaco Domenico Cartolano, che le ha regalato una targa a nome del Comune e della cittadinanza, e dal parroco don Luciano Laperuta.

Molto legata alla famiglia, nonna Felicia è l’esempio di una sana longevità e di una vita improntata ai valori di un tempo.