I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito dei quotidiani servizi volti a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, hanno effettuato una serie di ispezioni presso esercizi di vendita di prodotti dolciari situati nel capoluogo e nella provincia.

I controlli sono stati focalizzati sulla sicurezza dei prodotti, con particolare attenzione alla protezione delle fasce d’età più fragili. L’intervento ha messo in luce gravi criticità che avrebbero potuto mettere a rischio la salute dei piccoli consumatori.

L’operazione, avviata anche a seguito di segnalazioni pervenute dai consumatori, ha permesso di accertare gravi irregolarità nella commercializzazione di caramelle e prodotti dolciari.

A Salerno i militari hanno sospeso ad horas un esercizio di vendita dolciumi a causa di gravi non conformità igienico-sanitarie e strutturali rilevate congiuntamente al personale della locale ASL. Tra le criticità riscontrate figurano l’uso dell’antibagno come deposito, servizi igienici in precarie condizioni e privi di areazione, presenza di umidità e intonaco rialzato, nonché l’assenza di acqua calda e lavamani. Infine, il laboratorio dedicato al porzionamento era in carenti condizioni igieniche. Il valore dell’attività è stimato in circa 500.000 euro.

Nella Piana del Sele, presso un’attività situata in un centro commerciale, sono stati sequestrati 20 kg di caramelle gommose prive delle indicazioni obbligatorie. Inoltre, nello spogliatoio del personale sono state rilevate lievi difformità strutturali e rubinetteria non funzionante o danneggiata.

Complessivamente, i militari hanno sequestrato circa 70 kg di prodotti dolciari (soprattutto caramelle gommose di varie tipologie) privi di etichettatura conforme e che risultavano mancanti di informazioni essenziali in lingua italiana, quali ingredienti, lotto di produzione, data di scadenza e indicazione di allergeni o sostanze che possono provocare intolleranze. L’assenza di tali dati rappresenta un rischio elevato, impedendo ai consumatori di valutare la sicurezza dell’alimento, esponendoli al pericolo di reazioni avverse. Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 4.000 euro e impartite diffide per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo H.A.C.C.P.