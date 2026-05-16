Eboli: straniero accoltellato in Piazza della Repubblica, indagini in corso
Paura nella notte ad Eboli.
Uno straniero è stato accoltellato in Piazza Della Repubblica.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto dello sventurato in ospedale. L’uomo fortunatamente non rischierebbe la vita.
Sul posto presenti i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, al comando del Capitano Serafino Palumbo, che hanno avviato le indagini del caso per risalire al responsabile del gesto.