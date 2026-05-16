Messaggi di mancato pagamento ad Autostrade per l’Italia. La nuova truffa via WhatsApp
È stata segnalata una nuova truffa tramite WhatsApp con falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia.
Il messaggio, inviato da un numero con prefisso estero, segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio e invita a cliccare su un link per effettuare il pagamento. Il collegamento suggerito conduce a un falso sito progettato per rubare dati personali e acquisire credenziali bancarie.
Per riconoscere messaggi fraudolenti la Polizia Postale consiglia di prestare attenzione al numero con prefisso internazionale sconosciuto, toni urgenti o minacciosi (“paga subito”, “evita sanzioni”), presenza di link sospetti o abbreviati, richiesta diretta di dati sensibili.
Bisogna verificare le comunicazioni tramite canali sicuri (sito o app ufficiale) e, in caso di dubbio, contattare sempre il servizio clienti. Se si riceve il messaggio non bisogna interagire, ma bloccare il numero e segnalare alla Polizia Postale tramite il sito.
Se hai cliccato ed eseguito il pagamento bisogna contattare immediatamente la banca, bloccare eventuali carte di pagamento e modificare le password degli account compromessi.