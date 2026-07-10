Nell’ambito della costante attività di contrasto alle truffe alle persone anziane la Polizia di Stato ha denunciato due persone, gravemente indiziate di truffa aggravata in concorso, recuperando un ingente quantitativo di monili in oro successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

L’attività investigativa ha avuto origine durante un controllo effettuato in autostrada dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina, diretta dall’Ispettore Nicola Molinari. I poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo due persone. Gli approfondimenti eseguiti sul veicolo hanno consentito di scoprire che in uno zaino erano stati nascosti numerosi gioielli in oro, del cui possesso i due non hanno saputo fornire una plausibile giustificazione.

I successivi accertamenti hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda, appurando che i preziosi erano il provento di una truffa a un’anziana avvenuta a Reggio Calabria. Nello specifico la vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine che, con una serie di raggiri, l’aveva indotta a credere di dover sottoporre ad una verifica i beni di valore custoditi in casa. Poco dopo una complice si era presentata qualificandosi come appartenente alle Forze dell’Ordine e riuscendo a farsi consegnare tutti i monili custoditi in cassaforte per poi allontanarsi rapidamente.

L’attività investigativa ha consentito di identificare i presunti responsabili, successivamente riconosciuti dalla vittima, e di recuperare gioielli del valore complessivo stimato in circa 125.000 euro, tra i quali anche alcuni oggetti di particolare valore affettivo appartenuti a un familiare della povera anziana.

Tutti i preziosi sono stati restituiti alla proprietaria. Gli ulteriori approfondimenti hanno evidenziato irregolarità nella gestione dell’auto utilizzata dai presunti autori del reato, con la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria anche dei responsabili delle società di noleggio per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di noleggio di autoveicoli.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione e nella tutela delle persone anziane, attraverso un’intensa attività di prevenzione, controllo del territorio e indagine che negli ultimi mesi ha consentito di individuare numerosi responsabili e recuperare ingenti quantitativi di beni sottratti illecitamente alle vittime.