Scoperto dalla Polizia con la droga pronta per lo spaccio.

È accaduto ad Eboli, in località Cioffi, dove gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia, agli ordini del Vice Questore Giuseppe Fedele, hanno arrestato un 20enne marocchino.

Il giovane, incensurato, si trovava in sella alla sua bici quando è stato notato dagli agenti per il suo fare sospetto. In seguito alla perquisizione sono stati scoperti 152 grammi di hashish destinati allo spaccio e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Dopo le formalità di rito è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto alla misura dei domiciliari.