Vegetazione in fiamme a Moliterno, in contrada Forca di Sora.

L’incendio è divampato in tarda mattinata e ha bruciato una notevole superficie di bosco. Sul posto si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali di Moliterno e di Viggiano.

Non sono note le cause che hanno scatenato il rogo, tuttavia sono in corso le dovute indagini.

Il Comune ha reso noto inoltre che i danni causati fortunatamente sono stati limitati, lievi disagi solo per i cittadini residenti a causa della temporanea interruzione della corrente elettrica.