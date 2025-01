Sono stati condannati a 18 e 15 anni di reclusione la moglie e il figlio maggiorenne di Ciro Palmieri, brutalmente ucciso e mutilato a Giffoni Valle Piana nell’estate del 2022.

I giudici della Corte di Assise di Salerno, durante la camera di consiglio che si è tenuta ieri, hanno riconosciuto per i due imputati le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, e di aver “agito in stato di ira”.

Entrambi sono finiti a processo con l’accusa di omicidio volontario, vilipendio e distruzione di cadavere.

Dunque i giudici hanno ridotto le richieste della pubblica accusa, pur tenendo presenti le ipotesi di maltrattamento a cui i familiari della vittima erano sottoposti, e hanno calcolato la pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed escludendo sia la legittima difesa che l’attenuante della provocazione.

Insieme alla moglie e al primo figlio della vittima all’epoca dei fatti fu arrestato anche il figlio minorenne per il quale sta procedendo il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

I tre, infatti, furono arrestati nell’agosto del 2022 quando all’esito delle attività investigative venne scoperto il corpo di Ciro Palmieri in un’area montuosa della cittadina. Il brutale omicidio venne ripreso dalle telecamere di videosorveglianza in cui si vedeva che i due coniugi avevano avuto un diverbio dopo che l’uomo avrebbe lanciato alla moglie del liquido da una bottiglia e successivamente la donna e i due figli avrebbero aggredito la vittima con dei coltelli, il tutto davanti ad un terzo figlio all’epoca 11enne. Dopo l’omicidio avrebbero anche amputato una gamba del panettiere, come si vede sempre dalle telecamere di videosorveglianza, per poi metterlo in una busta di plastica per portarlo in un luogo dove nasconderlo, simulandone la scomparsa. Durante il fermo i tre avrebbero poi indicato il luogo dove avvenne l’abbandono del corpo: un dirupo impervio delle montagne di Giffoni Valle Piana.

