E’ stato rintracciato e denunciato l’uomo che giovedì sera, al volante di una Smart, ha investito un cittadino marocchino che si trovava in sella ad una bicicletta lungo la Litoranea di Eboli.

Per cause da accertare lo straniero è rimasto incastrato sotto la vettura e per liberalo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Poi con l’eliambulanza è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente della Smart, un uomo del posto, dopo l’impatto avrebbe anche provato a soccorrere il marocchino incastrato sotto la Smart ma, non riuscendoci, si è allontanato.

Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del Capitano Greta Gentili, i quali hanno avviato le indagini riuscendo a mettersi sulle tracce dell’automobilista che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

