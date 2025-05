Doppio furto in un mese ai danni di un distributore di snack e bevande h24 di Battipaglia. A denunciare sui social quanto accaduto è il titolare che ieri ha subito nuovamente il colpo.

Ad agire sarebbe sempre la stessa persona, una donna ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale.

Lo scorso 9 aprile riuscì a rubare circa 900 euro dalla gettoniera del distributore, mentre ieri all’alba ha portato via circa 400 euro. Inoltre per poter rubare l’incasso ha causato notevoli danni al macchinario che distribuisce bevande e snack ai passanti di via Belvedere.

“Bisogna prendere provvedimenti e assicurarla alla giustizia. Deve andare in galera, essere arrestata: la mattina ci alziamo per venire a lavorare e dobbiamo trovare le sorprese” lamenta il proprietario in un video lanciato sui social per denunciare con amarezza l’accaduto.