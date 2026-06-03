Eboli: rifiuti speciali in un terreno trasformato in deposito per commerciare sabbia. Denunciato il proprietario
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum, coadiuvati dalle Guardie Ambientali, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario di un fondo agricolo in località Tavernanova a Eboli.
Dopo un controllo sono stati individuati circa 70 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, tra cui scarti vegetali, pietrame di risulta e plastiche.
Inoltre i militari hanno rilevato la trasformazione del suolo agricolo in un deposito destinato alle operazioni di carico, scarico e commercializzazione di terreno, sabbia e materiali di scavo in assenza di idoneo titolo autorizzativo.
Il terreno è stato sequestrato.