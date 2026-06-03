Diventa anche tu un supereroe donando il sangue con la Croce Rossa Italiana – Gruppo di Polla. E’ un piccolo gesto che può salvare tante vite e che si potrà compiere domenica 7 giugno dalle 8.00 alle 12.00 presso il Centro Trasfusionale dell‘ospedale “Luigi Curto”.

Per essere donatori bisogna avere tre requisiti fondamentali: età compresa tra 18 e 60 anni (con alcune eccezioni per donatori abituali), peso minimo di 50 kg, buono stato di salute.

Esistono vari motivi di sospensione temporanea, tra cui febbre, influenza o stato di malessere nei giorni precedenti, interventi chirurgici o procedure endoscopiche recenti (gastroscopia, colonscopia) effettuati nei 4 mesi precedenti, tatuaggi, piercing o trucco permanente effettuati negli ultimi 4 mesi, assunzione di alcuni farmaci o antibiotici, gravidanza o periodo di allattamento negli ultimi 6 mesi. Prima di ogni donazione sarà comunque effettuata una valutazione medica per verificare l’idoneità.

La mattina in cui si dona è preferibile fare una leggera colazione con caffè, thè senza zucchero e un paio di fette biscottate, evitando latte e derivati.

Per prenotarsi CLICCARE QUI mentre per ricevere maggiori informazioni è possibile telefonare al 320/1599269.

“Unisciti a noi e fai la differenza: ogni donazione è un atto di amore, solidarietà e speranza” dichiarano i volontari del Gruppo CRI di Polla.

Domenica, dalle ore 8 alle ore 12, è possibile donare anche all’Unità di Raccolta Sangue del presidio ospedaliero “Immacolata” di Sapri.