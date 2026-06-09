Paura ieri sera in via Luigi Guercio a Salerno.

Un incendio è esploso all’interno di un appartamento situato in una palazzina. Le fiamme si sono propagate velocemente arrecando ingenti danni all’abitazione. L’arrivo dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento ha evitato che il rogo interessasse gli altri piani dello stabile.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sono in corso le indagini che dovranno chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.