Durante un servizio di controllo del territorio in località Santa Cecilia, gli agenti della Municipale di Eboli Carmine Feniello e Francesco Lembo hanno intimato l’alt a un’Audi A3 ma il conducente, anziché fermarsi, ha premuto sull’acceleratore dando il via a una fuga ad altissima velocità.

​L’inseguimento si è sviluppato lungo le strade dove l’uomo alla guida ha effettuato manovre estremamente pericolose rischiando di travolgere persone e auto. La folle corsa è terminata nei pressi del Palasele, dove gli agenti Feniello e Lembo sono riusciti a sbarrare la strada e a bloccarlo.

​Al conducente, oltre alla denuncia, sono state contestate pesanti violazioni al Codice della Strada per guida pericolosa. I verbali elevati superano complessivamente i 5.000 euro di sanzione amministrativa.

Per l’auto è scattato immediatamente il sequestro finalizzato alla successiva confisca.