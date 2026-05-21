Una giornata dedicata al bullismo, con un ospite d’eccezione: Don Maurizio Patriciello, parroco anticamorra di Caivano.

L’evento ha avuto luogo presso l’Istituto Comprensivo “Sandro penna” di Battipaglia, promosso per sensibilizzare gli alunni alla convivenza civile. Questa mattina, infatti, presso la sede di Via Parmenide gli studenti della Scuola Secondaria di I grado e quelli delle classi quinte della Scuola Primaria sono stati impegnati in performance dedicate al rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini.

All’incontro, moderato dalla professoressa Maria Grazia Petrizzo, hanno preso parte il Vice Questore Giuseppe Fedele, Comandante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, il Capitano Samuele Bileti, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia, l’avvocato Raffaele Vitolo, Ricercatore UNISA, l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Maria Citro e il vicepresidente della Provincia Giovanni Guzzo.

La manifestazione conclusiva di sensibilizzazione, organizzata a pochi giorni dall’anniversario della morte del giudice Falcone, rientra nel Progetto scolastico sul Bullismo e cyberbullismo “La Forza del Rispetto” che ha coinvolto durante l’anno scolastico, studenti, docenti e famiglie e che ha visto la Referente professoressa Patrizia Tierno e l’intera Commissione impegnata in diverse attivita’.

Coinvolgente l’intervento di don Patriciello che ha ricordato ai ragazzi i crimini che infangano la Terra dei Fuochi e le parole di don Pino Puglisi sull’importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra Scuola e le Forze di Polizia per abbattere “i tanti lupi travestiti da agnelli” e riportare la legalità nella periferia.

Al termine dell’incontro, gli alunni della Secondaria e delle classi quinte della Primaria hanno messo in scena un flash mob, accompagnato dalle note dell’orchestra del corso musicale della Scuola.