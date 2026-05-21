Corso di formazione finanziaria al Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano.

Relatori d’eccezione specialista dell’Area Finanza della Banca Monte Pruno Tania Garofalo e il referente Marketing e Controllo di Gestione Umberto Mazzali che, al termine dei lavori, hanno interagito con gli studenti coordinati dalla referente del Liceo Economico Sociale Marianna Tommasiello.

Dopo i saluti iniziali del vicepreside dell’Istituto superiore di Teggiano Antonio La Maida, sono stati introdotti gli spunti proposti dai due relatori che, nel corso dei lavori coordinati dal Preside emerito del “Pomponio Leto” Rocco Colombo, hanno offerto delle utili e chiare informazioni agli studenti su come funziona, in generale, un istituto di credito, sui servizi e prodotti finanziari dedicati ai giovani e sui meccanismi che regolano i rapporti con il mondo bancario, con particolare riferimento al pericolo delle truffe on-line.

Il dottore Mazzali ha, inoltre, tracciato brevemente anche la storia della Banca Monte Pruno, dagli albori ai giorni nostri. La dottoressa Garofalo, dal canto suo, si è soffermata particolarmente sullo strumento del “Fondo pensioni” e, in generale, sulle condizioni più favorevoli nel gestire in maniera accurata i propri risparmi, offrendo anche pillole di conoscenza sul funzionamento della Borsa.

“Ringrazio i relatori Tania Garofalo ed Umberto Mazzali per le informazioni fornite e per l’interesse che sono stati capaci di generare tra i nostri studenti – ha riferito la Dirigente scolastica Maria D’Alessio – e voglio cogliere ancora una volta l’occasione per ringraziare la Banca Monte Pruno soprattutto nelle persone del suo Presidente Michele Albanese e del suo Direttore Generale Cono Federico per il supporto che offrono al mondo della scuola in generale ed al nostro istituto in particolare. Possiamo dire con fierezza che la nostra scuola è davvero fortunata e fiera, allo stesso tempo, di avere sempre accanto agenzie formative che ci supportano con impegno e generosità e, tra queste, un posto sicuramente importante lo occupa la Banca Monet Pruno”.