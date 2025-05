Era andato in spiaggia in località Campolongo a Eboli per trascorrere una giornata in compagnia della propria ragazza, ma al momento di rientrare a casa ha scoperto che la sua moto non c’era più.

E’ accaduto a un giovane di Salerno, il quale approfittando delle prime giornate di caldo aveva deciso di passare una giornata al mare in tranquillità, ha poi scoperto che era stato vittima di un furto: ignoti gli hanno portato via la sua Aprilia Tuono.

Il giovane non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto agli agenti della Polizia Municipale che stavano pattugliando la zona. Tuttavia, dopo ore di ricerche il mezzo non è stato trovato.

La speranza è che con l’ausilio delle telecamere presenti in città possano essere rintracciati gli autori del furto.