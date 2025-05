La sensibilizzazione sulla delicata e sempre più attuale tematica della violenza di genere al centro dell’incontro svoltosi questa mattina presso l’ITIS dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Il convegno dal titolo “Rompere il Silenzio: dialoghi contro la violenza, verso una società più giusta” è rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio e promosso dal Leo Club Vallo di Diano. I saluti iniziali sono stati affidati alla prima collaboratrice della dirigente e responsabile di plesso Michelina Gasaro, al sindaco Domenico Cartolano, all’assessore comunale alle Pari Opportunità Jose Biscotti e al parroco della chiesa di Sant’Anna don Luciano Laperuta.

“Siamo contenti come scuola di aver accettato l’invito del Leo Club perché è importante in questo momento storico parlare di violenza in generale – sottolinea la professoressa Gasaro – I nostri ragazzi hanno bisogno di essere aggiornati e pungolati sul tema della violenza proprio perché notiamo una carenza dei rapporti interpersonali e delle difficoltà relazionali che emergono soprattutto nella scuola”.

“Ben vengano queste iniziative fuori dal 25 novembre perché di questa tematica bisogna parlarne tutti i giorni. Non va affrontata solo il giorno della ricorrenza ma quotidianamente nelle scuole e nelle famiglie. Dobbiamo imparare prima noi genitori e trasferire ai nostri figli che il rispetto è fondamentale. Quando manchi di rispetto ad una persona, manchi di rispetto prima a te stesso. Dobbiamo creare una rete affinché questo fenomeno si blocchi” commenta il sindaco Cartolano.

Hanno relazionato sul tema invece l’assistente sociale dell’ASL Salerno Carmela Barra, la psicoterapeuta e sessuologa clinica Filomena Vitale e l’avvocato Michele Di Iesu, professore universitario, giudice onorario e autore. A moderare i lavori è stato Rocco Colombo, Preside emerito del “Pomponio Leto” di Teggiano e Direttore editoriale di Ondanews.

I relatori rivolgendosi agli studenti hanno sottolineato l’importanza di riconoscere e arginare non solo la violenza fisica ma anche quella psicologica, economica e morale. Fondamentali dunque in questo percorso sono l’ascolto, l’apertura verso il prossimo e i servizi di assistenza sul territorio, supporti indispensabili per chi vive un momento di disagio e difficoltà.

Le conclusioni sono state affidate invece all’ingegnere Michele Grieco, Responsabile Service Leo Club Vallo di Diano che ha presentato ai giovani il sodalizio oltre alle attività e ai servizi svolti sul territorio.