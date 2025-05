Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in Via Roberto Wenner a Salerno.

Per cause da accertare un uomo ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando ed è finito contro il marciapiede ribaltandosi sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno dovuto estrarre il malcapitato dalle lamiere per affidarlo alle cure del 118, i quali lo hanno condotto in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.