Eboli: il sindaco Cariello vieta la vendita per asporto di bevande in vetro

Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, ha emesso un’ordinanza in cui vieta, su tutto il territorio comunale, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro e obbliga, quindi, gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di utilizzare appositi contenitori monouso.

L’ordinanza è valida fino al 15 ottobre prossimo e comprende anche il divieto di consumo in area pubblica di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro.

Chiunque viola le disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

“L’ordinanza – afferma Cariello – si è resa necessaria innanzitutto per contenere la diffusione del contagio da virus Covid-19 ma anche in seguito all’abbandono incondizionato di bottiglie di vetro di alcolici vari nei vicoli del borgo antico e non solo, gesti incivili che negli ultimi giorni stanno arrecando disagi ai residenti e alle attività commerciali del paese. In questa fase emergenziale non possiamo accettare simili gesti e come Amministrazione continuiamo a condannare il non rispetto delle regole e del vivere civile“.

– Paola Federico –