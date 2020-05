Contributi a fondo perduto per il turismo in Basilicata. Lega:”Rilanciare la nostra regione”

“I provvedimenti ‘Pacchetto Turismo Basilicata‘ e ‘Lavoratori Autonomi Microimprese‘ sono realtà. Serviranno a sostenere i settori produttivi maggiormente colpiti da emergenza Covid-19. Le proposte della Lega, tutte recepite dalla Task Force Attività Produttive, vanno avanti, a cominciare dal turismo e dalle piccole e medie imprese, dove è stata rivolta attenzione per dare liquidità con erogazione di contributi a fondo perduto“. Lo si legge in una nota del Gruppo consiliare Lega Salvini Basilicata.

“Adesso – si legge ancora nella nota – bisogna accelerare sul confronto con tutte le categorie sociali, che non deve mai più mancare, e la Lega se ne farà garante con la Cabina di regia istituita, in cui ci saranno tutte le rappresentanze del mondo produttivo e da cui verranno fuori idee forti per provvedimenti incisivi“.

Prossima tappa, per il Gruppo consiliare della Lega Basilicata, sarà l’aiuto alle famiglie lucane con il contributo per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per gli abbonamenti internet.

“Le polemiche le lasciamo ad altri – concludono –, per noi è il tempo del lavoro per rilanciare la Basilicata e per sostenere i ceti produttivi che hanno sempre dato allo Stato, alle Regioni e ai Comuni e che adesso meritano di avere quel che spetta loro e di ottenerlo subito“.

Articolo correlato

27/5/2020 – Rilanciare l’economia lucana. Dalla Giunta Bardi 53 milioni di euro a microimprese e settore turistico