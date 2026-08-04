Proseguono a ritmo serrato i controlli del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale di Eboli, guidato dal Tenente Colonnello Daniele De Sanctis, a tutela della sicurezza stradale e del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Gli agenti hanno intercettato e sequestrato alcune e-bike, utilizzate da cittadini extracomunitari, che si sono rivelate dei veri e propri ciclomotori non omologati.

​Particolarmente evidente il caso di uno dei mezzi fermati, dotato di scocche integrali, faro anteriore maggiorato e una doppia seduta di grandi dimensioni con una struttura del tutto assimilabile a quella di una moto elettrica.

​Il mezzo è stato immediatamente sottratto alla disponibilità dei conducenti e saranno inviati ai controlli tecnici della Motorizzazione Civile, che dovrà accertare e formalizzare l’inidoneità e la nullità alla circolazione su strada come velocipedi, certificandone la radicale trasformazione in ciclomotori abusivi.

​All’esito degli accertamenti tecnici ed amministrativi, oltre all’elevazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada (tra cui guida senza patente, assenza di copertura assicurativa e mancato uso del casco), si procederà direttamente alla confisca definitiva dei mezzi.

​L’operazione rientra nel piano di contrasto all’irregolarità sui veicoli elettrici ed elettronici avviato dal Comando ebolitano, finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare che veicoli potenzialmente pericolosi sfreccino indisturbati nelle aree pedonali e nelle vie cittadine.