Eboli: e-bike trasformate in ciclomotori. Fioccano sanzioni
Proseguono a ritmo serrato i controlli del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale di Eboli, guidato dal Tenente Colonnello Daniele De Sanctis, a tutela della sicurezza stradale e del rispetto delle norme del Codice della Strada.
Gli agenti hanno intercettato e sequestrato alcune e-bike, utilizzate da cittadini extracomunitari, che si sono rivelate dei veri e propri ciclomotori non omologati.
Particolarmente evidente il caso di uno dei mezzi fermati, dotato di scocche integrali, faro anteriore maggiorato e una doppia seduta di grandi dimensioni con una struttura del tutto assimilabile a quella di una moto elettrica.
Il mezzo è stato immediatamente sottratto alla disponibilità dei conducenti e saranno inviati ai controlli tecnici della Motorizzazione Civile, che dovrà accertare e formalizzare l’inidoneità e la nullità alla circolazione su strada come velocipedi, certificandone la radicale trasformazione in ciclomotori abusivi.
All’esito degli accertamenti tecnici ed amministrativi, oltre all’elevazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada (tra cui guida senza patente, assenza di copertura assicurativa e mancato uso del casco), si procederà direttamente alla confisca definitiva dei mezzi.
L’operazione rientra nel piano di contrasto all’irregolarità sui veicoli elettrici ed elettronici avviato dal Comando ebolitano, finalizzato a garantire la sicurezza dei pedoni ed evitare che veicoli potenzialmente pericolosi sfreccino indisturbati nelle aree pedonali e nelle vie cittadine.