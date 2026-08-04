Scontro tra auto e bici elettrica a Eboli. Ferito uno straniero
Ancora un incidente si è registrato sulle strade del salernitano.
Ieri sera a Eboli, dopo le 22, in via San Vito Martire, nei pressi dell’uscita dell’autostrada, si è verificato uno scontro tra un’auto e una bici elettrica.
Nell’impatto un ragazzo straniero di 25 anni è rimasto ferito, per cui si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale di Eboli grazie all’intervento dei sanitari del 118.
I rilievi dell’incidente sono stati affidati alle Forze dell’ordine.