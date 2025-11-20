La tutela dell’ambiente sta a cuore all’Istituto di Istruzione Superiore “Cicerone” di Sala Consilina.

Infatti anche quest’anno la Sezione Agricoltura e Risorse Forestali celebra la festa dell’Albero. Per celebrare la ricorrenza si terrà un convegno domani 21 novembre, alle ore 11:30, presso l’Aula Magna del “Cicerone”.

Dopo i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Antonella Vairo seguirà l’intervento. tra gli altri, di Italo Bianculli, coordinatore GAL Vallo di Diano.

L’evento, introdotto dal docente di Scienze Agrarie Paolo Giglio, vedrà la partecipazione di esperti e figure istituzionali per promuovere la consapevolezza ecologica e l’importanza della salvaguardia degli alberi e del territorio. Al termine del convegno saranno donate delle piante.