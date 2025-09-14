Indignazione ad Eboli per un disabile aggredito e accoltellato in via Scocozza.

La vittima, un uomo sulla sessantina, secondo una prima ricostruzione, era sulla carrozzina elettrica e sarebbe stata avvicinata da un giovane mentre attraversava la strada. Dopo alcuni insulti, a cui l’uomo avrebbe reagito, l’aggressore si sarebbe spinto oltre cacciando un coltello e ferendolo.

Fortunatamente le condizioni non sono preoccupanti, ma resta l’amaro in bocca per il grave gesto.

Indagini per risalire all’autore dell’episodio da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Eboli.