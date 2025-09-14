Attimi di paura ieri a Ceraso per un ciclista.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta elettrica in località Massascusa quando ne ha improvvisamente perso il controllo: il manubrio si è spezzato e lui è precipitato da un ponte finendo nel letto del fiume dopo un volo di alcuni metri.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena si sono immediatamente mobilitati per soccorrerlo. Allertati i sanitari del 118, il ferito è stato recuperato, stabilizzato e trasportato in ospedale a Vallo della Lucania per le cure del caso.

Il malcapitato ha riportato numerosi traumi, fortunatamente, però, sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Sul caso le autorità competenti hanno avviato i dovuti accertamenti.