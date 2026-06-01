Terremoto di magnitudo 6.1 nel mare del cosentino. Avvertito nel Vallo di Diano e nel resto della Campania
Una scossa di terremoto con epicentro nel mare della costa calabra nord-occidentale è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 12 minuti dopo la mezzanotte.
Il sisma di magnitudo 6.1 si è verificato ad una profondità di 250 km nelle acque del cosentino, tra Paola e Amantea.
La scossa è stata avvertita nel Vallo di Diano ma anche nel resto della provincia di Salerno in maniera nitida, così come in altre province della Campania e in Basilicata, Puglia e Sicilia.
La profondità elevata del sisma in questi casi permette di evitare danni rilevanti causati da questa tipologia di magnitudo.