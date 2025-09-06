Domani, domenica 7 settembre, ricorre la festività in onore della Madonna nera di Viggiano, Patrona della Basilicata e il Presidente Vito Bardi sottolinea come sia uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa lucana. “La presenza del Cardinale Zuppi e di tutti i vescovi della Basilicata è un segno di grande attenzione e vicinanza – ha detto Bardi – Occasione per rilanciare un messaggio di pace”.

Questa ricorrenza è capace di unire generazioni e comunità nel segno della devozione e della memoria storica, un appuntamento che coniuga fede, tradizione e identità, atteso ogni anno da migliaia di fedeli provenienti non solo dal territorio, ma anche dalle comunità lucane sparse in Italia e all’estero.

Il momento centrale della giornata sarà la celebrazione eucaristica delle ore 11 in piazza Giovanni XXIII, presieduta dal Cardinal Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Concelebreranno con lui tutti i vescovi della Conferenza Episcopale di Basilicata, a testimonianza di un evento corale che rappresenta l’intera comunità regionale.

“La Madonna nera di Viggiano – ha commentato il Presidente – è nel cuore di tutti i lucani. È un simbolo che unisce la nostra terra, le nostre famiglie e le nostre comunità nel segno della fede e delle radici condivise. La sua festa va oltre l’appuntamento religioso. E’ un momento in cui la Basilicata riscopre la propria identità e la propria coesione”.