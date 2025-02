Momenti di tensione la scorsa domenica in una farmacia a Eboli, dove si è consumata una rapina.

Due persone, col volto coperto e armate di coltello, sono entrate nell’attività situata in via Vittorio Veneto ed hanno minacciato i dipendenti affinché consegnassero loro il denaro presente in cassa.

Una volta preso il bottino, ovvero circa 400 euro, i due rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. I farmacisti, scossi dall’accaduto, hanno immediatamente allertato i Carabinieri della locale Compagnia ad intervenire sul posto.

I militari dell’Arma, guidati dal Capitano Greta Gentili, hanno così dato il via alle indagini del caso al fine di risalire agli autori di quanto avvenuto.