La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sullo SME Fund 2025 e sulla possibilità di ottenere un’agevolazione per la registrazione del marchio, un’operazione fondamentale per la tutela della proprietà intellettuale, ricordando che l’associazione offre assistenza e consulenza sia per la registrazione nazionale che europea. Con il nuovo Sme Fund, l’Ue offre un contributo fino al 75% delle spese sostenute per le aziende che registrano marchi europei.

“Registrare un marchio offre una solida protezione legale – spiega Aquino –. Questa tutela permette di distinguersi dalla concorrenza e valorizzare il proprio lavoro. Un marchio registrato rappresenta un investimento strategico per il futuro dell’azienda. Ora arriva anche lo SME Fund che offre agevolazioni per la registrazione del marchio. Anche su questo servizio siamo pronti ad offrire assistenza agli imprenditori e alle aziende del territorio”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.