Si terrà domani, mercoledi 19 febbraio, alle ore 11, presso la sala “don Peppe Diana” del Consiglio regionale della Campania al Centro Direzionale isola F13, la presentazione del contest dedicato alle scuole, promosso dall’Osservatorio per la Geo Biodiversità del Consiglio regionale della Campania, per il riconoscimento del titolo di “Custodi della biodiversità”.

L’Osservatorio, presieduto dal consigliere Tommaso Pellegrino, inviterà tutte le scuole di ogni ordine e grado della Campania ad inviare all’indirizzo email osservatorio.biodiversita@cr.campania.it gli elaborati realizzati dagli studenti nell’ambito dei progetti di educazione ambientale, della tutela e promozione del territorio, del riuso e riciclo, dell’educazione alimentare, della promozione delle aree interne e dello sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data di lunedì 12 maggio 2025.

Gli elaborati, su supporto cartaceo, digitale e video-fotografico, saranno valutati dai componenti dell’Osservatorio. I vincitori saranno premiati nella Sala del Consiglio regionale della Campania in occasione della “Giornata mondiale della biodiversità” che si terrà giovedì 22 maggio. All’iniziativa parteciperanno gli studenti dell’Istituto “Eugenio Montale” di Scampia, accompagnati dai loro insegnanti e dalla dirigente scolastica Paola Carnevale.

“Conoscere il proprio territorio è il modo migliore per difenderlo – dichiara Pellegrino – e va ricordato sempre che noi siamo tra le regioni più importanti al mondo in termini di ricchezze paesaggistiche, ambientali e culturali. L’Osservatorio del Consiglio regionale per la Geo Biodiversità ha come obiettivo principale proprio quello di far conoscere il nostro straordinario patrimonio ambientale legato alla biodiversità coinvolgendo le generazioni più giovani della nostra comunità con il prezioso supporto delle scuole e delle famiglie”.